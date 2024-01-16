2400多歲的“神器”頻頻“出圈”

中評社北京1月16日電／據新華社報導，要說這世界上最年長的那些樂器，曾侯乙編鐘一定能占得一席——它比“西方樂器之王”鋼琴，還要“年長”2100多歲。



“離奇，不可思議！仙樂出神器！”1978年，中國人民的老朋友、新西蘭教育家路易·艾黎在聆聽曾侯乙編鐘首場演出後，大為驚嘆。



何以為“神器”？



65件大小漸次的鈕鐘甬鐘和鎛鐘，分三層八組，次第懸掛在長7.48米、高2.65米，呈曲尺形排放的巍峨鐘架上，總重達到5噸。這，可是誕生在公元前5世紀呀！李約瑟曾說：公元1000年時，在歐洲，還沒有見過甚至聽說過超過二英尺高的鐘。



更神奇的，是它精準的鑄造技術和音樂性能。一鐘雙音——同一鐘正擊、側擊可發出兩個不同樂音；五個半八度音域——要知道，早期的鋼琴僅有四個八度；中心音域內十二個半音齊備——曾經，學術界一直認為十二律是從西方傳入中國的，曾侯乙編鐘的出土，改寫了世界音樂史！



這改寫歷史的“神器”出自湖北古城隨州。



隨州城不大，卻南枕長江、北通中原，江水浩蕩、文化匯聚。相傳，炎帝神農造琴定神，開啟“禮樂治理”；數千年後，周公制禮作樂，藏禮於器；傳至戰國早期，精樂理、擅外交的曾國國君乙，集先秦巔峰青銅鑄造技藝，成65枚鈕鐘甬鐘。他去世時，曾國特意取下一件甬鐘，隨葬了好友楚惠王趕鑄贈予的一件高近一米、重約270斤的鎛鐘……

