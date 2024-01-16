中評社北京1月16日電／據新華社報導，故宮文物南遷紀念展在上海舉辦，生動再現——



“人類文化遺產保護的奇跡”



2023年12月28日，故宮文物南遷紀念展在上海市歷史博物館開幕。一張張老照片，一份份文獻檔案，帶觀眾走進90年前的歷史現場。



1933年3月5日，由國營招商局派遣的江靖輪抵達上海金利源碼頭，船上滿載著故宮的珍貴文物。漫漫南遷征程，拉開第一篇章。



20世紀30年代，為避日軍侵略戰火，故宮博物院牽頭組織本院所藏和古物陳列所、頤和園、國子監等處的1.9萬餘箱文物，開啟了一場歷時20餘載、橫跨10餘省市、行程數萬里的文物南遷行動。整個文物南遷過程雖歷經艱難曲折，但在故宮博物院與諸多地方政府、各界人士和廣大民眾的共同努力下，守護了國寶的安全，文物基本完整保存。



“這是第二次世界大戰中規模最大、範圍最廣、歷時最長、影響最深遠的保護人類文化遺產的奇跡。”故宮博物院院長王旭東說。



為紀念這段值得永遠珍視的民族歷史，故宮博物院與人民日報《國家人文歷史》雜誌社在故宮文物南遷首站城市上海舉辦故宮文物南遷紀念展。展覽通過“國之瑰寶 烽煙南渡”“滬上四載 古物重光”“文脈賡續 生生不息”3個單元，以多元化的展示手段再現故宮文物南遷的歷史記憶，帶領觀眾重溫先輩們為典守國寶而不懈奮鬥、不惜犧牲的故事。



輾轉萬里護國寶

