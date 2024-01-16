中評社北京1月16日電／據人民日報報導，浙江寧波多措並舉化解結構性就業矛盾——



讓勞動力和崗位更匹配（一線調研）



黨的二十大報告提出：“健全終身職業技能培訓制度，推動解決結構性就業矛盾。”結構性就業矛盾是指人力資源供給與崗位需求之間的不匹配，導致“就業難”和“招工難”並存。



為實現更高質量充分就業，各地出台多項舉措，動員多方力量，力求化解結構性就業矛盾。近日，記者來到製造業大市浙江寧波，走進企業、工廠、學校等地實地探訪。外地引才更好滿足企業用工需求、內部培訓助力企業技術骨幹成長、校企合作構建“育選用”貫通的人才培育體系……當地進行的諸多有益嘗試，可為化解結構性就業矛盾提供借鑒。



——編 者



浙江寧波是製造業大市。在當地採訪時，記者發現，部分就業領域還存在著一種矛盾。



“我們發現一些畢業生不好找工作，另一方面，企業急需的專業技能人才又招聘不到。”寧波市就業管理中心主任鄭善銘說。鄭善銘口中的這種矛盾，屬於結構性就業矛盾，即人力資源供給與崗位需求之間的不匹配，導致“就業難”和“招工難”並存。



如何讓人才培養和崗位需求更加匹配？如何構建系統完備的人才培養體系，打造更加適應產業轉型升級和高質量發展需要的勞動者隊伍？近日，記者實地走訪寧波多家企業，瞭解他們在這方面進行的有益探索。



一個難題——



勞動力供給和需求存在不匹配現象



去年，從外地讀完大學後，王曉波躊躇滿志地回到家鄉寧波，憧憬著成為職場人的新生活，沒想到在求職時卻四處碰壁。



“寧波的製造業發達，再加上我學的是電氣工程專業，總以為找份心儀的工作不難，沒想到投的簡歷都‘石沉大海’，挺挫敗的。”王曉波說。



經過家人和老師分析，王曉波逐漸找到問題症結：“主要還是‘高不成低不就’，條件差點的工作相不中，條件好的又夠不著，應屆生往往衹有專業知識，缺少實操技能和經驗，成了眼前求職最大的障礙。”



另一頭，一些企業也有煩惱。



在寧波日滋服飾有限公司車間內，5條制衣流水線連續運轉，一片火熱景象。公司主營針織服裝，超九成訂單出口國外。“2023年產值超過8600萬元，今年的目標是9000萬元，目前外國客戶的訂單已經排到了今年5月。”面對訂單爆滿，公司總經理俞思行喜憂參半，公司現有訂單中，有近三成要外包給海曙區內的其他同行。“不是因為機器效率不高，而是因為服裝製作有部分工序必須要靠工人熟練的技能來完成，一線熟練工短缺，成了我們產能不足最大的原因。”俞思行說。



前段時間，公司收到一筆來自海外老客戶的意向訂單。“客戶給的價格很不錯，但要求的生產周期非常緊張，比平常縮短10%，而且對品質和做工要求高。”俞思行說，一般情況下，這樣的單子咬咬牙都要接下。但安排了生產計劃卻發現，想要“吃”下訂單，至少要120名縫制熟練工人，但公司當時的熟練工不足百名。“權衡再三，我們還是無奈放棄了這些訂單。”



為此，招聘一線生產人才成了企業眼下的重要事情，除了積極參加區、鎮兩級舉辦的線上、線下招聘會外，公司還在員工節假日回鄉探親期間，特聘5名班組長成為公司“招工大使”，利用老鄉群成功招引10多名一線熟練工人。



“公司最近訂單多，我們工資拿的也多，逢年過節回江西老家的時候我就給村裡老鄉推薦工作，老板還給免路費，大家都很開心！”車間三組組長朱小軍為能幫助老鄉找到滿意的工作感到高興。同時為幫助新招錄人員盡快上崗，公司還專門邀請行業技術骨幹開展技能輔導。



“我們這種一線製造業工廠，人才缺口一直存在，特別是這幾年，越來越不好招人。”朱小軍分析，一方面是因為年輕人更傾向新興前沿的專業，紡織專業逐漸冷門；另一方面，在一線工廠工作還是相對艱苦，對人才的吸引力較低。



“結構性就業矛盾主要源於勞動力供給和需求之間的結構性失衡，最典型的是勞動力能提供的技能與企業對技能的需求不匹配。”浙江大學經濟學院勞動經濟系的張海峰教授分析，解決結構性就業矛盾，一方面要優化經濟結構，推動產業轉型，從而創造更多對高素質勞動力的需求。另一方面也要完善職業教育和技能培訓體系，優化勞動力隊伍的技能結構，比如通過校企合作和產教融合，完善以技能需求為導向的職業教育，促進職業教育與就業市場的有機銜接。



一種探索——



外地引才，破解“有崗無人”難題



勞動力供求在不同地區和行業間出現不平衡現象，如何破解“有崗無人”難題？在寧波慈溪市，記者找到了答案。



見到雷闐凱時，他正在跟同事討論著新一季的產品研發，忙得不可開交，“小雷現在已經是公司的業務骨幹了。”雷闐凱所在的寧波望通鎖業有限公司總經理韓文傑說。



來自甘肅慶陽，雷闐凱家曾是貧困戶，大學四年的學費都需要貸款。從蘭州信息科技學院金屬材料專業畢業後，他從未想過要去寧波發展：“之所以能來到望通鎖業，還要感謝慈溪出台的‘絲路助學樂業工程’。”



“絲路助學樂業工程”是由慈溪市人力社保部門聯合相關企業設立“助學樂業基金”，並與高校在學生助學、實習、就業等方面開展合作。困難學生與企業簽訂為期四年的就業協議，就業企業逐年替其償還助學貸款，從而實現助學扶貧、保障就業和助企引才“一舉三得”。



2017年底，面臨大四實習的雷闐凱，與寧波望通鎖業簽訂了實習合同，從鎖具裝配、模具開發到產品研發，多崗位輪崗實習。公司給予實習生每月3000元實習工資，並免費安排食宿，人力社保部門則按照政策給予往返交通補助，雷闐凱幾乎沒有承擔任何費用。



由於出色的工作表現，第二年雷闐凱按時轉正。公司按照約定，除了支付工資外，還額外逐年幫其償還在校期間累計2.5萬元的助學貸款。“現在我的年薪已超過15萬元，為了鼓勵我安家落戶，公司還提供了20萬元的免息購房貸，很貼心。”他說。



如今，望通鎖業已累計從蘭州信息科技學院資助並留用了12名大學生，每年需額外多支出7萬多元。如此看來，這是一門虧本生意，為何公司樂此不疲？



“這其實是一種‘雙贏’”，韓文傑說，“資助的這批畢業生，無論專業還是素質，都與企業用人匹配度很高，他們為公司帶來的效益遠超於此。”



據統計，慈溪全市共有12家企業參與“助學樂業工程”，累計從蘭州信息科技學院招收引進畢業生191名。



“除了蘭州外，我們正攜手山西、湖北、甘肅等多地高校開展合作，讓應屆畢業生在慈溪實習的同時，就地修完學分和畢業設計，實現學分互認，避免兩地奔波，打通畢業生從實習到就業的‘最後一公里’。”慈溪市人力資源社會保障局黨委副書記、副局長龔敏捷說。



一種培訓——



內部挖潛，多方聯動培養專業人才



在寧波世紀恒祥自控技術有限公司，記者見到了項目負責人吳可佳。眼前的他已經獲得多項榮譽——“儀器儀表維修工高級技師”“中級工程師”“浙江青年工匠”……誰想得到，他剛進公司時衹有中專學歷。



“剛上崗時，看到儀器儀表實物，才發現在學校學的只是入門知識，想要實操，還遠遠不夠。”吳可佳說，多虧公司有一整套完備的培訓制度，讓他取得了今天的成績。



得益於世紀恒祥的師帶徒制度，師父徐國榮幾乎“手把手”教學，讓吳可佳在短時間內迅速成長。“師傅從理論到實踐，毫無保留地傳授給我。白天在裝置現場檢查、解決問題，晚上回去讓我復盤、總結工作。很快我就熟悉了作業流程，瞭解了各種儀表的運行情況。”他說。



世紀恒祥有一整套完整的人才培訓體系。“除師徒制外，我們還逐步健全了內部培訓體系，包括內部講師制度、技能模塊化培訓、每日一練一課、崗位練兵、技術大比武等多種形式。”寧波世紀恒祥自控技術有限公司副總經理潘柏緒說。



“當初一起來公司的11個同學，很多人都覺得辛苦，選擇了跳槽，衹有我留了下來。但從長遠看，我的選擇是正確的。”吳可佳說。在公司鼓勵下，他在2022年取得了繼續教育電氣自動化本科文憑，公司還報銷了學費。從2013年起，吳可佳也開始帶徒，細數下來，一共帶過40餘名徒弟，其中技師5名、高級工10名、中級工20名，都成長為企業技術骨幹。



2021年，寧海縣在全省首建寧海產業人才學院，全面探索政府、高校、企業、人力資源服務機構“四方聯動”的產業人才培育模式。



前幾年，寧波興利汽車模具有限公司向寧海產業人才學院反映了模具設計專業人才緊缺的問題。學院聯繫到合作高校吉林農業科技學院，面試篩選了一批專業對口、職業規劃契合的學生。



機械設計製造及其自動化專業的柳楨琨正是首批“專業共建班”學生之一。進入“專業共建班”後，柳楨琨的大學四年學制改為“2.5年＋1.5年”，其中1.5年的專業和技能實訓教學由學院負責，針對企業制定專門的實訓管理體系，包含認知實訓、跟崗實習等多個階段的閉環管理。



大到認知、跟崗實習、頂崗實訓的培養周期，細到銑床、磨床、數控銑等13個跟崗實訓環節的實訓內容，柳楨琨收穫頗多：“以前在企業實習就是當‘流水操作工’，但這次從認知培訓到實訓實踐全流程都安排到了。”



不久前，柳楨琨通過了認知實訓、頂崗實訓、實訓評估等階段，實現了“畢業即就業”。



“我們不斷強化教育鏈、人才鏈和產業鏈的有機銜接，從而構建了‘產教訓’融合、‘政企社’協同、‘育選用’貫通的技能人才培育體系。”寧海縣人力資源社會保障局局長葛民越說。



一套體系——



引育留用，完善人才服務



為破解“有崗無人”難題，寧波在“引才”上破局，打造特色招聘品牌，深入開展新春萬企引才月，辦好“高洽會”“畢洽會”“千企進校園”等活動。2023年，寧波市共舉辦各類線上線下招聘會1513場，參會單位5.3萬家次，推出崗位25萬餘個，吸引近116萬人次參加對接。



寧波也繼續在“育人”上下功夫，通過大力建設市場化就業平台，整合政府、學校和優質企業資源，不斷擴大就業實踐基地規模。目前全市已建成大學生就業實踐基地1000餘家，其中國家級1家、省級8家。另一方面，廣泛動員全市大學生就業實踐基地主動開發覆蓋不同行業的見習崗位，為大學生等青年群體提供充足見習機會，2023年，全市累計開發見習崗位2.1萬餘個。截至2023年11月底，發放就業見習補貼資金579萬元。



這幾年，寧波在“引育留用”發力的同時，針對不同群體的不同需求，逐步構建系統化人才服務體系，各區縣形成了“一縣一品”的人才服務模式，全力化解結構性就業矛盾。



海曙區充分發揮屬地103家大學生就業實踐（示範）基地主動性，積極培育、打造適合海曙企業的就業見習基地，與寧波職業技術學院等高校建立公共實訓基地，2023年累計開展職業技能培訓超過3.55萬人次；作為寧波石化企業最多的鎮海區，啟動籌建專門的綠色石化人力資源服務產業園，集聚更多專業機構，助推人力資源服務業與綠色石化產業融合；鄞州區把人才評價的“話語權”交給用人單位，推進企業開展職業技能等級自主認定，讓人才與企業“雙向賦能”，累計超8000人獲得職業技能等級證書……



下一步，寧波將不斷貼近需求、營造環境，促進高校畢業生更高質量就業。根據計劃，2024年，寧波將赴全國百所高校舉辦150場巡回招聘宣講，全市舉辦招聘活動1500場，還將舉辦全市校企合作大會，推動2000家企業與500所高校建立合作……



“除此之外，我們還將重點做好離校後未就業畢業生信息銜接，持續落實‘一人一檔、一人一策’精準幫扶，化解結構性就業矛盾的痛點，為浙江乃至全國穩就業大局貢獻寧波力量。” 鄭善銘說。



（來源：人民日報）