“立院”龍頭選舉綠白合？蔡其昌：非我的事

民進黨“立法院副院長”蔡其昌在選區謝票，發送新年春聯。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月16日電（記者 方敬為）台灣大選後，“立法院”藍綠白三黨不過半，正副院長選舉的政黨競合，各界關注。民進黨“立法院副院長”蔡其昌今天針對是否爭取民眾黨支持投票回應表示，“立院”正副院長選舉方針，就讓黨去處理，投票相關策略，“不是我的事”。他這幾天會專注謝票，在新會期前繼續在選區服務。



本屆“立委”選舉，國民黨取得52席、民進黨51席、民眾黨8席及與一般認為與國民黨友好的無黨籍2席。由於藍綠席次皆沒有壓倒性優勢，因此在角逐正副院長方面，白營扮演關鍵角色。



民眾黨8席準“立委”15日上午共同召開記者會，開出承諾第一會期修法建立“國會”聽證調查等4項改革承諾，要求國民黨、民進黨推舉的“立法院長”人選回應。民眾黨“立院”黨團將視回覆決定在“立法院長”選舉中支持的人選。



民進黨蔡其昌選前，特別向選民號召，讓民進黨在“立院”席次繼續過半，“讓台中海線繼續出院長、副院長”，呼籲政黨票投民進黨，他就多一分機會。爭取連任副院長的態度明確，如今卻出現變數。



蔡其昌16日上午到選區內謝票並發送新年春聯。針對“立院”正副院長投票策略，有無可能尋求綠白合作？以及是否繼續爭取連任副院長？受訪回應，這方面他不清楚，近期他安排連續5天在選區內謝票，沒過問“立院”選舉。



蔡其昌說，“立法院長”、副院長的選舉應該讓黨去處理，他個人沒有什麼特別想法，也沒有特別的立場，就是配合黨的方針。民進黨選後應該是以思考如何穩定執政，怎麼樣對台灣發展最好，可以通過更多福國利民的法案為原則。至於向民眾黨尋求合作與否，這些都不是他的事情，沒有任何個人立場。