新疆將淖鐵路開通提升“疆煤外運”能力

1月15日，編組52輛的60066次貨物列車滿載煤炭從將軍廟站駛往淖毛湖站。（來源：新華社） 中評社北京1月16日電／據新華社報導，1月15日18時18分，新疆北部准噶爾盆地的准東經濟技術開發區，編組52輛的60066次貨物列車滿載煤炭從將軍廟站駛往淖毛湖站，最終出疆前往寧夏，標誌著將軍廟至淖毛湖鐵路正式開通運營，意味著“疆煤外運”能力從源頭得以提升，有力保障國家能源安全。



將淖鐵路位於新疆昌吉回族自治州和哈密市，西起烏將線的將軍廟站，東至紅淖線的淖毛湖站，正線長度429.9公里，設計時速120公里，為電氣化貨運I級鐵路，工程自2021年4月開工建設。



新疆將淖鐵路公司董事長楊順清說，將淖鐵路串聯起了准東經濟技術開發區、三塘湖、淖毛湖三大煤炭基地，成為煤炭產業開發重要基礎設施的組成部分，對煤炭和煤化工產品外運以及服務國家能源安全保供大局具有重要支撐作用。



准東經濟技術開發區煤炭預測儲量約3900億噸，是新疆五大煤田之一，也是國家確定的第十四個大型煤炭基地的重要組成部分。長期以來，准東經濟技術開發區的煤炭只能依靠已經滿負荷運行的烏准鐵路和公路出疆，外運能力限制了這一地區煤炭資源的開發和使用。



將淖鐵路東端與紅淖鐵路相接，將縮短准東經濟技術開發區的煤炭出疆運距28%，縮短運輸時間30%。



近年來，新疆煤炭產銷融入全國市場步伐加快。2023年，通過鐵路運往疆外的煤炭達到6033.1萬噸，同比增長9.8%。



（來源：新華網）