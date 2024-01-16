安徽省人大常委原黨組成員白金明被＂雙開＂

白金明。（來源：新華網） 中評社北京1月16日電／據安徽省紀委監委消息：日前，經中共安徽省委批准，安徽省紀委監委對省人大常委會原黨組成員、秘書長白金明嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，白金明身為黨員領導幹部，喪失理想信念，背棄初心使命，毫無敬畏之心，毫無紀法底線，拒絕組織挽救，處心積慮對抗組織審查；違規收受禮品、禮金，違規借用管理和服務對象大額錢款和車輛；在組織談話、函詢時不如實說明問題，違規為他人謀取人事利益；違反生活紀律，貪圖享樂、生活奢靡；玩物喪志、腐化墮落，財迷心竅、利令智昏，既想當官又想發財，公然將黨和人民賦予的權力異化為滿足自己私欲的工具，積極追求不法商人“圍獵”；利用職務便利為他人在融資貸款、職務提拔等方面謀取利益，以借為名非法收受他人巨額財物。



白金明嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經安徽省紀委常委會會議研究並報省委批准，決定給予白金明開除黨籍處分；由安徽省監委給予其開除公職處分；終止其省第十一次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。



（安徽省紀委監委）