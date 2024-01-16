到2035年重慶水網將基本建成

中評社北京1月16日電／據新華社報導，1月15日，重慶市政府新聞辦召開《重慶市水網建設規劃》解讀新聞發布會，重慶市水利局相關負責人在會上介紹，重慶市政府近期正式批覆《重慶市水網建設規劃》，到2035年，以防洪減災、供水工程建設、水生態保護等為投入重點的重慶水網將基本建成，使重慶全市水安全保障能力得到顯著提升。



按照規劃，重慶水網總體布局為“一幹多支、一核多點、三塔五引、多源互濟”。“一幹多支”指發揮好長江幹流及重要支流行洪、供水、生態等功能作用。“一核多點”指以三峽庫區為核心，以觀景口水庫、藻渡水庫等已建在建大中型骨幹調蓄工程和相關泵站為節點，提升洪水和徑流調控能力。“三塔五引”指以“渝南水塔”“開州水塔”“城口水塔”三地“水塔”和渝西水資源配置工程等五項引調水工程構建水網主骨架，提高跨流域跨區域水資源統籌調配能力。“多源互濟”指高效利用和合理配置多種水源，提升穩定水源供水能力。



重慶市水利局相關負責人介紹，為推動《重慶市水網建設規劃》落地，重慶市將配套實施水資源優化配置能力提升、洪澇災害防禦能力提升、水生態保護治理能力提升等行動，推動長江幹流重慶段等系統治理，加強水源涵養與水土流失綜合治理、消落區保護與修復、生態廊道建設。





（來源：新華網）