新華快評丨站在歷史正確一邊的抉擇

中評社北京1月16日電／據新華社報導，1月15日，瑙魯政府發表聲明，宣布承認一個中國原則，與台灣當局斷絕所謂“外交關係”，願同中國復交。中方對瑙魯政府的決定表示讚賞和歡迎。



近年來，越來越多國家選擇站在歷史正確的一邊，目前與台灣保持所謂“外交關係”的國家已所剩無幾。



青山遮不住，畢竟東流去。什麼是歷史大勢，一目了然。瑙魯宣布與台“斷交”時表示，按照聯合國2758號決議，承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。第26屆聯大通過的這一決議早已從根本上解決了誰在聯合國代表中國的問題。國際社會在此問題上的立場清晰無誤、一以貫之，一個中國原則早已成為國際社會普遍共識，是國際關係的基本準則。在此基礎上，中國已同全世界182個國家建立外交關係。



瑙魯選擇站在歷史正確一邊，發出清晰的聲音——支持一個中國原則。中國始終做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者，受到國際社會廣泛贊譽。在與太平洋島國交往過程中，中國與地區各國平等相待、互利共贏的做法，在該地區深受歡迎。瑙魯政府的決定水到渠成，順應歷史大勢，符合其根本利益。



連日來，很多國家和國際組織公開重申堅持一個中國原則、反對任何形式的“台獨”、支持中國統一大業，這是國際社會發出的和平之聲、正義之聲。



瑙魯政府的決定再次充分說明，一個中國原則是人心所向，大勢所趨。中瑙兩國將在此基礎上開啟兩國關係新篇章。



（來源：新華網）