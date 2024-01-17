湯紹成語中評：大陸對賴不抱希望 不留餘地

政治大學國際關係研究中心兼任研究員湯紹成。（中評社 資料照） 中評社台北1月17日電（記者 鄭羿菲）政治大學國際關係研究中心兼任研究員湯紹成接受中評社訪問表示，諾魯與台灣斷交，等於是中國大陸給民進黨賴清德當頭澆一盆冷水，也給美國一記棒喝，要綠營不要太高興，也讓台灣老百姓知道，美國保護不了台灣的“友邦”。兩岸關係雖然情況惡劣，但還未到決裂，北京會有動作表達立場，但不至於太過強烈，不會影響台灣人民的生活。



湯紹成認為，未來賴清德執政是少數政府，在兩岸關係上綠營肯定無法與大陸有所互動，有一種可能性是“綠白合作”，這需要觀察，畢竟賴需要爭取白營的配合，而綠又處理不了兩岸關係，不如將海基會的運作交由台灣民眾黨主席柯文哲尋覓人才負責兩岸交流，對柯來說也才有行政資源去歷練自己的人才，至少這也算是賴清德向北京示好的一個象徵。



湯紹成也說，蔡英文2016年就職還有“未完成的答卷”留有餘地，但賴清德、蕭美琴已被大陸定調為“台獨”，大陸不會再留餘地。未來賴若持續“抗中”，不排除大陸會有更激烈的手段，如ECFA早收清單未來可預期會是“切香腸”持續中止關稅減讓，而2024台灣大選南部依然一片綠油油，會有擴大到農漁產品的可能性。

