湖南永州：送戲下鄉　文化惠民

1月15日，演員在伊塘鎮長木塘村表演祁劇《孟麗君》。（來源：新華網） 中評社北京1月16日電／據新華社報導，15日，湖南省永州市冷水灘區文化館在永州市冷水灘區伊塘鎮開展“送戲下鄉”活動，讓村民在家門口樂享戲曲“大餐”，豐富基層群眾文化生活。據瞭解，近年來，永州市冷水灘區積極開展文化志願服務系列活動，每年舉辦“送戲下鄉”系列活動50餘場。



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