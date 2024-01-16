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巧手迎新春
http://www.CRNTT.com   2024-01-16 10:32:05


1月15日，在山東省青島市市南區湛山街道仰口路社區，居民展示製作的壽桃花饃。（來源：新華網）
　　中評社北京1月16日電／據新華社報導，春節臨近，人們動起手來，製作花燈、剪紙、花饃等，喜氣洋洋迎新春。

　　（來源：新華網）

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