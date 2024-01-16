減價去庫存　香港今年一手銷情旺

今年是新盤落成高峰期，發展商自然需要加快銷售，加速清貨尾。（大公報） 中評社香港1月16日電／據世紀21.Q動力總經理楊永健分析說，“天氣不似預期，但要走，總要飛”。筆者早前已經說過2023年新盤市場的成績是差強人意的一年，相信大家亦明白，2022至2024年是新盤落成的高峰期，2022年接近有2.2萬新盤建成，去年落成量亦逼近2萬夥，今年預測的落成量就更加驚人，估算會有多達2.7萬夥新盤落成。



大公報報導，面對大量新盤的競爭，原先市場已估算今年一手新盤銷售會較去年大幅回升，或重上1.5萬夥的高位。雖然本月新盤市場在缺少大型新盤登場，上半個月只錄得約225宗成交，較上月同期大幅回落，但發展商亦趁機增優惠重推貨尾，新盤市場尚算熱鬧。



現實與預先估算有相當落差，即使去年12月在天水圍大型新盤YOHO WEST推售的刺激下，去年全年新盤銷售約1.08萬夥，較2022年約9300夥，顯著增加1500夥，增幅達17%，但有關升幅仍然是遠遠落後於過去的平均數。在2014年至2021年，平均每年新盤銷售在1.4萬至1.8萬夥之間，去年最終衹有約1.08萬夥售出，成績是差強人意。



無可否認，去年的新盤銷售肯定是發展商的預料之外，銷量不似預期外，連帶新盤的定價亦遠遠不及預期，部分發展商為求促銷只好減價求售或是加傭促銷。新盤市場大吹“淡風”下，整體新盤貨尾總數早已拾級而上，早已超越2萬夥，發展商自然需要加快新盤銷售，加速清貨尾。



總結過去一年的新盤銷售，去年銷售成績最暢銷的三大新盤，主要均屬於新界區大型新盤。最暢銷的兩大新盤是屯門NOVO LAND及天水圍YOHO WEST，其次是油塘親海駅，三個新盤均以細單位作主打。以單位類型計算，去年以2房單位銷售升幅最明顯，全年共售出逾4600夥，較2022年大幅增加24%；1房單位的銷售升幅亦約達14%。1房及2房單位的成交占整體新盤市場七成以上。



2.7萬夥新盤將落成



踏入2024年新盤市場表現又會如何，首先今年是新盤落成的高峰期，將有多達2.7萬夥的新盤將要落成，以過去兩年平均每年只售出約1萬夥新盤，現樓新盤貨尾量勢必大幅增加，相信發展商為求清貨，仍會以震撼低價推盤，今年新盤推售勢必較去年更熱鬧。加上美國息口經已見頂，市場已普遍預期美國最快今年上半年重啟減息，相信到時本地銀行亦會跟隨美國減息，減息效應下估計今年新盤銷售勢必增加。