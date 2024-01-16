事關安全，政法機關2024將這樣發力

中評社北京1月16日電／據新華社報導，13日至14日，中央政法工作會議在北京召開，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部相繼召開年度工作會議。進一步維護社會穩定和群眾合法權益、進一步保障和促進社會公平正義……2024年，政法機關將持續發力，守護你我安全感。



依法嚴懲犯罪，維護社會穩定



社會治安與人民群眾獲得感、幸福感、安全感息息相關。中央政法工作會議明確，要依法嚴厲打擊突出違法犯罪、加強社會治安整體防控體系建設，並提出具體目標措施——



深入推進電信網絡詐騙犯罪打擊整治，管控源頭，清剿窩點。推進掃黑除惡常態化。繼續打擊治理跨境賭博，抓緊推進相關立法工作等。



公安部明確，公安機關將始終保持對電信網絡詐騙犯罪嚴打高壓態勢，持續組織專項行動，不斷加強執法合作，密切部門協作配合，全鏈條打擊涉詐犯罪。



最高檢要求，依法嚴懲嚴重暴力犯罪、重大毒品犯罪以及嚴重經濟犯罪等，專項督導涉黑涉惡案件統一把關制度落實情況，積極參與安全生產風險專項整治，依法懲治重大責任事故、危險作業等犯罪。



最高法提出，對於危害國家安全、暴力恐怖、重大惡性犯罪、黑社會性質組織犯罪等要堅決依法嚴懲；同時，落實寬嚴相濟刑事政策，持續推進輕微犯罪治理。

