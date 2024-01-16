港人才淨流入　經濟動能增強

香港積極開拓金融業多元發展，增強經濟中長期發展動能。（大公報） 中評社香港1月16日電／今年全球經濟前景挑戰重重，世界銀行形容正面對30年來最緩慢的增長周期，屬於外向型經濟的香港將難以獨善其身，但只要主動積極作為，融入國家發展大局，香港經濟將可迎難而上。事實上，香港呈現人才淨流入的情況，創科發展逐步提速，金融業也出現新突破，綠色債券、點心債市場迅速壯大，香港中長期經濟增長動能正在增強。



大公報報導，美國通脹再升溫，減息預期降溫，加上美英空襲也門，中東局勢緊張進一步升級，環球經濟與金融市場不穩定性增加。世界銀行預期今年全球經濟增長將由去年的2.6%放慢至2.4%，在高利率、高通脹、高債務與地緣政治風險叠加之下，環球經濟將繼續無運行，世界銀行估計2020至2024年全球經濟平均增長衹有2.2%，為30年來最慢的5年經濟增幅，可知道近年瘋漲的美歐股市何其凶險。



創科發展提速 重點科企落戶



全球經濟不景氣，香港難以獨善其身。香港大學預測今年香港經濟增幅介乎1.9%至2.7%，較去年3.3%增幅為低。不過，在國家強大後盾支持下，香港主動積極作為，拓展新增長點，有能力推動經濟再闖高峰。例如特區政府多年已投資逾2000億元推動發展創新科技，去年至今有近40間重點科技企業落戶，帶動逾300億元投資與創造逾萬就業職位，未來將有多個新能源車、人工智能、生物醫藥研發中心啟用，可見香港創科發展不斷提速，並且持續吸引資金、企業與人才流入。因此，香港經濟活力充沛，可望迎難而上，表現繼續優於全球。

