中評社北京1月16日電／據新華社報導，冬日裡，行走在江漢平原上，訪企業、看農田，記者感受到這裡孕育著春天般的生機，發展的浪潮中印著一串串勤勞堅韌的腳印、藏著一個個聰明能幹的故事。



機械手揮舞“手臂”，在熱壓機器人、燒蝕機的配合下，光潔的刹車片與刹車盤逐漸成型……這是摩擦一號制動科技（仙桃）有限公司新落成的三號工廠裡的一幕。隔壁車間，第二條生產線正抓緊建設，預計龍年春節前完工。



摩擦一號大量產品銷往海外，隨著市場需求加大，前兩個工廠已於2019年滿產。“供不應求，訂單到4月底都做不完。新工廠全自動生產線的投產基本實現工人減半、產能翻番，我們預計今年能生產1500萬個刹車片和1500萬片刹車盤。”公司副總經理張自立說。



走進鼎龍（仙桃）半導體材料產業園，車間靜悄悄，凑近看了才發現，或粗或細的金屬管道密密麻麻，連接著或大或小的反應釜，形成千噸級半導體顯示光刻膠光敏聚醯亞胺生產線，工人輕點鼠標，機器無聲運轉。



一墻之隔的工地上，塔吊升降，機器轟鳴，鋼筋敲擊聲不時傳來。鼎龍公司副總經理任驥麟說，那是鼎龍招引而來的湖北新藍天新材料股份有限公司的工地。不久後，兩家公司將發展起循環經濟，新藍天為鼎龍提供上游原材料，鼎龍的副產物電子級甲醇則將成為新藍天的生產原料。



奠基於1990年的中石化江漢鹽化工湖北有限公司看起來略顯陳舊，但車間已實現自動化生產，工作人員坐在中控室，便可實時監控設備運行狀況並調整參數。“得益於豐富的地下鹽鹵資源和不斷迭代的技術，我們已成為全球重要的消毒劑生產基地，產品出口80多個國家和地區。”江漢鹽化工執行董事仇金彪說，“我們信心很足，力爭在‘十四五’末期，工業產值規模達到30億元。”

