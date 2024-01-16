新疆喀納斯景區繼續疏通雪阻道路

中評社北京1月16日電／據新華社報導，受近日持續降雪影響，新疆阿勒泰地區布爾津縣通往喀納斯景區的道路多處發生雪崩無法通行，景區內部分區域無法到達。1月15日，當地有關部門已疏通前往該景區賈登峪區域的雪阻道路，保障92人安全離開山區。



阿勒泰地區公路管理局局長趙金生介紹，連日來，各保通單位持續進行清雪保通作業，目前已疏通328公里涉雪崩道路，剩餘22公里雪阻路段正在疏通。15日中午，布爾津縣縣城至喀納斯景區賈登峪區域恢復通行，該區域92名滯留遊客、務工人員和當地群眾安全離開山區。



道路未通期間，喀納斯景區管委會為滯留遊客提供了食宿和醫療服務，並及時通報相關清雪作業進度。來自廣東的遊客陳浩文表示，滯留期間生活物資都有保障，“清雪的情況每天都跟我們通氣，大家掌握實際情況，心裡就有底了”。



喀納斯景區包括哈納斯、賈登峪、禾木、白哈巴四個區域。14日，當地政府已疏通自鄰近的哈巴河縣通往白哈巴村、哈納斯村的道路，保障287人安全下山抵達哈巴河縣縣城。



目前，布爾津縣縣城通往禾木村的道路仍在疏通中。趙金生介紹，清雪作業過程中仍有發生雪崩的可能，有關部門已使用無人機監測山體雪層變化，發現雪崩跡象及時預警，確保工作人員和設備安全。



（來源：新華網）