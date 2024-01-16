匯豐料今年GDP增2.8%

香港實質GDP預測一覽。（大公報） 中評社香港1月16日電／根據匯豐環球研究估算，香港2023年的經濟增長約為3.3%，2024年可望錄得穩定增幅，按年增長2.8%。從表面數字看雖然略為放緩，不過匯豐環球研究亞洲首席經濟師兼亞太區聯席主管範力民（Frederic Neumann）解釋，2023年香港經濟增長速度較快，部分原因是2022年的基數較低所致。



大公報報導，範力民坦言，2.8%的增幅未算強勁，原因是美國利率預期仍會處於相對較高水平，而貿易環境和中國經濟表現亦未如想像中強勁。香港與內地經濟的關係相當緊密，範力民說，匯豐預期中國2024年經濟增長約為4.9%左右，而該增幅仍屬良好水平（still decent enough）。



香港經貿商會會長李秀恒表示，外圍經濟環境特別是歐美日等市場已從低谷回暖，需求有所增加。不過，由於港元高企，外貿、本地購物旅遊等也缺乏競爭能力，所以出口市場仍然面對一定壓力，加上勞動力缺乏，也很難提升香港的服務質素。



李秀恒續說，香港市面經濟活躍程度改善，帶動香港製造業採購經理人指數（PMI）稍稍回升，最主要是由於特區政府推出一系列大型政策例如“夜繽紛”、國際大型活動、美酒佳肴、煙花匯演等，透過投入大量公帑拉動需求，而非整體實質經濟回升、企業盈利改善及整體市民收入有所增加。整體而言，由於香港今年仍然面對多項重大不利因素，故相信今年整體經濟難以樂觀。