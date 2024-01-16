張國清強調要推進國企改革深化提升行動

中評社北京1月16日電／據新華社報導，中共中央政治局委員、國務院副總理張國清近日在山東調研安全生產、國企改革、市場監管等有關工作。他強調，要深入貫徹習近平總書記重要指示精神和中央經濟工作會議部署，落實李強總理要求，堅持把高質量發展作為新時代的硬道理，堅持統籌高質量發展和高水平安全，有力有序推進國企改革深化提升行動，從嚴從實加強安全生產、食品藥品安全監管，為鞏固和增強經濟回升向好態勢、推進中國式現代化提供有力支撐。



13日至15日，張國清在濟南市和煙台市，先後來到浪潮集團、濟南二機床集團、中石化濟南分公司、萬華化學集團和中集來福士海洋工程有限公司等企業，走進製造車間、生產指揮控制中心和大型設備裝置運行現場，詳細瞭解企業改革發展和生產經營情況，現場檢查安全生產工作。他指出，國有企業要聚焦高質量發展首要任務，緊緊圍繞增強核心功能、提升核心競爭力，加快推動國企改革深化提升行動各項任務落實落地，健全中國特色國有企業現代公司治理和市場化經營機制，更大激發企業發展動力活力，做強做優主業。要完善考核評價體系，推動國有企業強化科技創新、優化布局結構，更好服務於高水平科技自立自強、確保產業鏈供應鏈穩定暢通、保障能源資源安全等國家戰略。要牢固樹立安全發展理念，不斷提升本質安全水平，把安全責任措施落實到具體場景、具體崗位、具體人員，夯實企業安全發展基礎。



張國清還來到基層消防救援站、食品藥品檢驗檢測中心，調研基層應急救援和市場監管能力建設情況。他強調，防風險、保安全重在基層基礎、社會末梢，重在專業能力、嚴格監管。各地各相關部門要堅持眼睛向下、重心下移，加強基層一線業務培訓和支持保障，切實提升基層監管能力。要全面落實“四個最嚴”要求，嚴格食品藥品安全監管，確保人民群眾“舌尖上的安全”。要著力提高安全監管規範化專業化水平，深查徹改風險隱患，加強應急值班值守，科學快速處置突發險情，堅決防範遏制重特大事故發生，全力確保安全生產形勢穩定向好。



（來源：新華網）