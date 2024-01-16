趙樂際就全國人大常委會工作報告稿徵求意見

中評社北京1月16日電／據新華社報導，中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長趙樂際14日至15日在天津調研，就全國人大常委會工作報告稿徵求意見。



在15日召開的座談會上，8位來自不同領域的人大代表和市、區、鎮人大負責同志分別發言，結合各自的履職實踐，對工作報告稿提出意見建議。在聽取大家發言後，趙樂際指出，全國人大常委會向全國人民代表大會報告工作，是憲法法律規定的重要職責，是自覺接受代表大會監督、接受人民監督的制度安排。常委會高度重視報告起草工作，兩次向各省區市人大書面徵求意見，聽取列席常委會會議的全國人大代表意見建議。



趙樂際強調，過去一年，是十四屆全國人大及其常委會依法履職的第一年。在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，在人大代表和地方人大的支持配合下，全國人大常委會堅持邊學習、邊實踐、邊總結，推動各項工作實現良好開局，也深化了對人大工作的規律性認識。要堅持黨對人大工作的全面領導特別是黨中央集中統一領導，自覺用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導實踐、推動工作，確保人大工作正確政治方向。要立足人大職能職責，圍繞中心、服務大局，找准人大在推動高質量發展、推進中國式現代化中的定位和任務，穩中求進推動人大工作高質量發展，為推進強國建設、民族復興偉業提供法治保障。要堅持以人民為中心，發展全過程人民民主，大興調查研究，健全吸納民意、匯集民智工作機制，夯實人大工作的民意基礎。要堅持實事求是、守正創新，堅持系統觀念、整體思維，因需、應時、統籌、有序開展各項工作，各級人大同題共答、同向發力，共同做好新時代人大工作。



趙樂際來到和平區小白樓街道的基層立法聯繫點和人大代表之家調研，與人大代表、法律工作者和街道人大工委幹部深入交流。他強調，全過程人民民主是黨領導人民探索發展起來的獨具中國特色的民主，通過全鏈條、全方位、全覆蓋的參與實踐，把人民的意願呼聲、智慧力量匯聚起來，促進科學決策、民主決策，推動解決群眾關心的突出問題。踐行全過程人民民主，要在黨組織的領導下，充分發揮人大代表的作用，建好用好基層立法聯繫點、代表家站等，讓立法、監督等工作滿載民意民智。

