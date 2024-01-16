冰雪經濟正在大別山間“熱”起來

中評社北京1月16日電／據新華社報導，1月14日午後，在大別山滑雪樂園，滑雪道依照山勢分布，跌宕起伏，別具特色。教練周易澤正在初級道上，教一對來自江西的遊客練習滑雪，這已經是他今天帶的第4撥客人。



大別山滑雪樂園位於安徽省安慶市岳西縣石關鄉，是該省首個高山滑雪場，海拔1010米。



在近日哈爾濱冰雪旅遊熱的帶動下，這裡也迎來人流高峰。樂園運營總經理吳俊歌說，這半個月以來，遊客數量明顯高於往年同期，單日入場遊客最多達到2800人。



石關鄉地處大別山腹地江淮分水嶺，夏季因平均氣溫25攝氏度迎來許多避暑休閑的遊客，帶動發展起“清涼經濟”，而冬季因山區寒冷成為旅遊淡季。近年隨著全國範圍內冰雪運動掀起熱潮，石關鄉也因有了雪場吸引到越來越多的冬季遊客。



“90後”小汪和朋友從安徽省阜陽市自駕來到岳西縣石關鄉，購買了799元套票，包括一晚民宿住宿和兩張大別山滑雪樂園門票。小汪說最近天天刷到“爾濱”短視頻，看得心癢癢，先就近來體驗下冰天雪地，等有長假，再遠行去趟哈爾濱。



小汪居住的清溪行館是石關鄉馬畈村的一家特色民宿，由返鄉創業人士投資，改建民宅而成，以山為屏、以水為鄰，呈現“皖西大屋”的宅院形制。



作為高山村落，馬畈村土地資源緊張。為提高資源利用率，這裡的民宿基本是利用閑置房屋改造而成，有清溪行館這樣的“大手筆”，但更多是類似一宅兩院的微改造。

