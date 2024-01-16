新華記者手記：家庭農場的“生意經”

中評社北京1月16日電／據新華社報導，眼下還是農閑時節，但近日記者在貴州省貴陽市烏當區新堡鄉新堡村走訪看到，農場主們卻忙得熱火朝天。



“今天請了八九個工人，給梨樹施肥。”在村民林正福的農場“采風梨林”，他一邊給大家分配任務一邊介紹。



今年51歲的林正福此前做過糧油生意、養過豬、幹過工程，回村從事農業10多年了，但果園長期衹有二三十畝，去年猛增到100多畝。



“租了一小部分，大部分土地還是農戶間調換的多，以前大家土地東一塊、西一塊，現在互相都能凑個整。”林正福說。



去年以來，新堡村結合山地農業實際，在堅持農村土地集體所有、穩定土地承包關係的前提下，發動群眾積極參與調換農田，開墾撂荒地，合小田為大田，並在此基礎上建設家庭農場。



這種模式既解決了土地撂荒的問題，也變零散發展為規模經營。“好處是節約了成本。”林正福說，一方面村民自我協商，減少了土地租金；另一方面連片種植後，可以租用犁土機等機械作業，也減少了人工成本。



作為村裡的致富帶頭人，林正福已經嘗到甜頭。考慮到全部種果樹周期較長，去年他還種了一部分西瓜，刨去各項成本，賺了20多萬元。“今年準備繼續種點西瓜、地蘿蔔，過段時間還要種百合花、大麗花，起到點綴引流的作用。”他說。

