“孫悟空是中國人的超級英雄”

中評社北京1月16日電／據天津日報報導，



“我的曾祖父用的是木頭做的金箍棒，我的祖父用的是竹子做的，我的父親用的是藤棍，我在電視上用的是金屬的，這既是傳承也算是創新。”今年是紹劇宗師、章式猴戲開創者六齡童100周年誕辰，著名表演藝術家六小齡童帶著新書《金猴宗師：我的猴王父親六齡童》亮相2024北京圖書訂貨會，為讀者講述父親六齡童的人生歷程和藝術追求。



書中，六小齡童從世界戲曲史講到中國戲曲史，進一步介紹非遺紹劇猴戲，詳細講述章氏猴戲的發展歷程，呈現幾代“猴王”對戲曲藝術、對孫悟空形象塑造精益求精的追求。六小齡童說：“父親從6歲開始學藝，到90歲離世，終其一生都在從事紹劇、猴戲藝術表演。在20世紀60年代，父親主演了《孫悟空三打白骨精》，伯父七齡童是編劇也是八戒的扮演者，二哥小六齡童扮演小傳令猴，還有很多紹劇老藝術家都有精彩表演。通過這本書，讀者可以瞭解紹劇的歷史、我們家族四代人如何與孫悟空結緣，感受《西游記》的魅力和戲曲藝術的傳承。”



六小齡童回憶說，當年央視拍攝電視劇《西游記》邀請他出演孫悟空時，父親毫無保留地為他講述了演“西游”戲的過程，以及章式猴戲表演藝術中的精華，還把各種造型的動作一個個拍下來給他看。他還記得當時父親跟他說，“這些都是素材，最後你要根據楊潔導演的要求，刻畫熒屏上的美猴王。”



六小齡童表示，父親常說“紹劇是根是源，猴戲要集各家之長”，“我父親一生沒有正式拜師，但他說‘人皆我師’，各劇種好的地方他都要觀摩學習。”

