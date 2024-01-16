AIT羅森伯格重申一中政策　不支持“台獨”

AIT主席羅森柏格今天與媒體座談，再度強調不支持台灣獨立。（中評社） 中評社台北1月16日電（記者 黃筱筠）美國在台灣大選後，派遣高階代表團訪問台灣。美國在台協會（AIT）主席羅森伯格今天與媒體座談公開說明此行訪問再度強調，我們仍然致力遵循基於《台灣關係法》、三個聯合公報及六項保證的“一中政策”，這個架構使得台海得以維持和平穩定，美國長期明確期待仍然是要在不受脅迫方式，以和平方式解決兩岸分歧，反對片面改變現狀、不支持“台灣獨立”、支持兩岸對話。



她指出，台灣是充滿活力的民主社會，是蓬勃發展的國際重鎮，是良善力量。維持台海和平穩定符合美國共享利益，不僅攸關台灣民主和平繁榮，對全世界都至關重要。這也是為何國際社會對台灣重要性，對台海和平的關心大幅上升的原因。



美國拜登政府在台灣待大選後派遣由民主黨籍前美國國務院副國務卿史坦柏格（James Steinberg）以及共和黨籍國家安全顧問哈德利（Stephen J. Hadley）率領跨黨派代表團訪台。



羅森伯格今天與媒體座談表示，兩位資深官員今早已經搭機離開台灣，而她接下來將繼續與高層領袖與學者繼續交換意見。



羅森伯格提到，昨天拜會蔡英文、賴清德、侯友宜、柯文哲、朱立倫，大家已經聽到與蔡英文的談話。在與賴清德會面傳達祝賀之意，也討論關鍵政策維持延續性的重要性，包括維持台海現狀、美台經濟關係、人民與人民關係，也討論到透明民主政權交接的重要性 這是每個人在美國親身體會過的。另外訪團也強調美國對台灣的承諾堅若磐石。



她表示，在與新北市長侯友宜、國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲會面時，兩位前資深官員代表強調美台夥伴關係跨越政黨界線與政治光譜，我們知道選戰激烈，但不論政黨傾向為何，怎麼做才是對台灣最好，是關乎台灣民眾切身利益。本週接下來的會議，她也期待跟台灣資深官員繼續進行討論。她期待能就美台之間廣泛議題緊密合作進行討論，並討論未來如何延續合作。



羅森伯格表示，這包括美國重申支持台灣自我防衛能力承諾，美國確保台灣自我防衛能力的長期承諾，我們正充分利用國會授權的工具達成這項目標，未來也會持續這樣做，肯定台灣的“國防”改革與提升嚇阻力的作法，未來希望有延續性，她也非常期待接下來就美台經貿領域進行討論，也討論加強經貿合作的議題，美台科技貿易投資合作架構，促進在高科技產業進行雙向投資，針對美台夥伴關係中的每項合作領域，她重申再重申無論選舉結果如何，美國對台灣政策都維持不變。



羅森伯格表示，這是因為美國在台灣的利益，台海和平穩定對美國深刻持久利益，不會因為新執政團隊上台有所改變，台美是堅實夥伴關係，橫跨美台歷任政府始終如一。美國致力無維持台灣強健非官方關係，深化經濟連結，有意義參與國際社會。



她強調，我們仍然致力遵循基於《台灣關係法》、三個聯合公報及六項保證的一中政策，這個架構使得台海得以維持和平穩定，美國長期明確期待仍然是要在不受脅迫方式，以和平方式解決兩岸分歧，反對片面改變現狀、不支持“台灣獨立”、支持兩岸對話。



