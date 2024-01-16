盧秀燕談副手人事　強調不會考慮選舉部署

台中市長盧秀燕與現、新任副市長合影，左起賴淑惠、黃國榮、王育敏、鄭照新。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月16日電（記者 方敬為）台中市府昨天公布副市長人事，非外傳的民眾黨“立委”落選人蔡壁如，中國國民黨台中市長盧秀燕今天表示，她的人事安排就是以市政需求與發展為優先考慮，而不考慮政治，不會因為選舉部署做考慮。



台中市府昨日公布兩名副市長人事，分別由現任副秘書長賴淑惠、新聞局長鄭照新升任，並非政壇外傳參選台中海線“立委”落敗的民眾黨蔡壁如。



盧秀燕16日主持市政會議表示，13日偉大的台灣民眾共同選出新“總統”與“立法委員”，她代表台中市政府，恭喜賴清德當選，也恭喜113位新任“立委”，期待大家不負眾望，鼎力為民服務。



盧秀燕說，在這113位的“立法委員”當中，台中“立委”有8＋2席，除了8席區域“立委”外，現任台中市副市長王育敏也當選不分區“立委”，加上一位原住民“立委”，也是現任台中市議員黃仁當選，台中有10位“立委”在“立法院”，相信一定會幫助台中爭取更多經費與建設，她要特別恭喜他們。



盧秀燕指出，由於王育敏預計在2月1日到“立法院”就職，為了讓台中市政運作無虞，她也特別任命兩位新的副市長銜接，分別由市府副祕書長賴淑惠以及新聞局長鄭照新升任，同時副秘書長、新聞局長、勞工局長都由府內優秀人才調動晉升。



盧秀燕說，這次人事改組有幾個意義，首先是老幹新枝，不管是資深同仁、年輕同仁，只要表現優異，都有升遷機會。鄭照新今年42歲可以當上六都中最年輕的副市長，另外也重用女性的出任一級首長，也代表在性別平等上的意義，同時講求穩健與開創，並重用文官。