“數字＋”賦予文旅產業新活力

中評社北京1月16日電／據中國文化報報導，日前，十一部門聯合印發《關於開展“信號升格”專項行動的通知》（簡稱《通知》），提出到2024年底，超過8萬個重點場所實現移動網絡深度覆蓋。在文旅場景中，《通知》明確，將持續提升國家5A／4A級旅遊景區、國家二級以上博物館、國家級旅遊度假區、國家級夜間文化和旅遊消費集聚區、紅色教育基地等移動網絡信號覆蓋，支持景區開展4K／8K視頻、智慧導覽、VR／AR沉浸式旅遊等應用。此外，在日前國家發展改革委修訂發布的《產業結構調整指導目錄（2024年本）》（簡稱《目錄》）中，沉浸式體驗、數字音樂、可穿戴智能文化設備等文化產業新業態列入《目錄》鼓勵類。



一系列政策加速了數字技術融合文旅產業的進程。可以看到，有機融合數字技術，將成為當前和今後一段時期推動文旅產業高質量發展的重要方向。



數字技術賦能文化傳播與展示



當前，文化產業和旅遊業數字化轉型步伐不斷加快，大數據、元宇宙、人工智能等新技術應用成為常態化技術手段。文化藝術的展示、傳播與數字技術相叠加，為人們提供了更加豐富的文化體驗。



2022年11月開館的杭州德壽宮遺址博物館，如今已成為杭州的“網紅”景點。這個建立在南宋德壽宮原址上的博物館，巧用數字化手段，讓遊客更直觀地讀懂遺址，感受文物所承載的文化之美。以巨型幕布打造沉浸空間，模擬還原宮殿的建造過程，通過AR透明屏再現古代生活……走進博物館，人們可以看到3塊巨型幕布在遺址的北、東、西三面緩緩下降，與遺址本體構成的地幕共同組成圍合空間。背景樂與講解聲配合光影投在磚石、磉墩等遺存上，在遺址本體上方模擬還原了重華殿的建造過程。

