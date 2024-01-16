半月蝕讓成交升50%　代理：用家入市

將軍澳Monterey有1房單位以615萬新低價沽出，原業主持貨5年賬蝕22.8%。（大公報） 中評社香港1月16日電／﻿憧憬減息兼特區政府今季暫停賣住宅地，二手承接力略為回升，個別急於套現的業主伺機止蝕離場，根據大公報統計，1月的上半月，二手已知損手成交約76宗，較上月（12月）同期大幅增加49%。個別單位蝕幅頗大，沙田區昨日連爆3宗大幅虧損個案，當中，火炭駿景園有2房單位僅以738萬元沽出，樓價6年蒸發近26%。



大公報報導，綜合前線代理資訊，上半月二手私宅已知損手成交約76宗，比去年12月同期約51宗增加25宗。業界人士指，踏入新一年港股持續弱勢，利淡樓價走勢，但市場剛需仍強，部分有置業需求的買家趁機大膽還價，成功吸納劈價蝕讓盤，令二手呈現價跌量升情況。



部分於數年前高追入市的業主，見交投回暖馬上沽貨止蝕，昨日沙田區連錄3宗相關成交。中原地產副分區營業經理周家傑表示，二手交投氣氛改善，火炭駿景園剛錄本月首宗成交，為3座高層B室2房戶，實用面積594方呎，享山景，減價42萬以738萬元沽出，比銀行網上估值低30萬元，實用呎價12424元，是次造價較2023年3月以860萬元易手的同座低層同室，賣平122萬元或14.2%。



第一城兩房三年貶值22.6%



周家傑指，新買家為用家，見單位造價合理，即承接上址自住。原業主於2018年以990萬元購入單位，持貨約6年，賬面蝕252萬元離場，單位期內貶值25.5%。



十大屋苑之一的沙田第一城亦有業主蝕逾兩成沽樓，美聯物業區域聯席董事黃錦瀚表示，該屋苑50座極低層H室2房戶，實用面積304方呎，開價420萬元，劈穿“四球”以383萬元易手，呎價12599元。據悉，原業主於2020年10月495萬元入市，賬面損失112萬元，單位3年多跌價22.6%。連同今次成交，沙田第一城本月已錄4宗同類單位造價低於400萬元。



中原地產資深區域營業經理胡耀祖表示，近期二手交投改善，馬鞍山區1月暫錄37宗二手成交，較上月同期飈升約5成，其中薈朗占2宗，最新錄得2座中層B07室易手，單位實用面積293方呎，採用1房間隔，叫價430萬元，議價至398萬元獲上車客承接，實用呎價13584元。據瞭解，原業主於2016年以435萬元一手購入單位，持貨8年，賬面蝕讓37萬元，單位期內貶值8.5%。



近年不乏新供應入夥的將軍澳，再添2宗損手。香港置業首席分區董事劉浩勤表示，將軍澳Monterey第8座中層D室，實用面積385方呎，以屋苑1房新低價615萬元沽出，呎價僅15974元；原業主於2019年初以797.1萬一手入市，賬面勁蝕182.1萬，單位約5年跌價22.8%。



譽.東持貨12年仍輸74萬



中原地產分行經理李俊龍表示，日出康城MALIBU第3B座中層B室，實用面積551方呎，2房加儲物房間隔，享山景，業主最近降價至850萬，即獲用家議價至795萬元購入，實用呎價14428元。據悉，原業主於2018年3月以812.1萬元一手購入，持貨近6年，現轉手賬面蝕約17.1萬元。



港島樓價持續尋底，港島東私樓造價時光倒流至逾10年前。美聯物業助理區域經理鄭琨表示，筲箕灣譽.東高層C室2房戶，實用面積455方呎，原業主近期叫價800萬元，獲同區用家還價至758萬元成交，實用呎價16659元，料創項目呎價新低。原業主於2011年9月以832.4萬元一手購入，持貨超過12年，賬面仍蝕74.4萬元，蝕幅8.9%。