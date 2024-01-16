陝西出台26條措施支持文旅產業高質量發展

中評社北京1月16日電／據中國文化報報導，近日，陝西省人民政府辦公廳印發《關於加快文旅產業發展若干措施》（簡稱《措施》），旨在以大文旅理念，推動文旅與其他相關領域在更廣範圍、更深層次、更高水平上融合發展，形成多部門協同打造萬億級文旅產業集群的強大合力。



《措施》在“以文塑旅，厚植文化根基”“深化融合，打造萬億級產業集群”“品牌引領，加強宣傳推廣”“夯實基礎，提升服務水平”“加強統籌，完善保障措施”五大方面提出26條措施，涉及推進紅色基因傳承、提升公共文化服務效能、建設一批商旅名街、因地制宜發展鄉村旅遊、加強國際交流互鑒、完善文旅交通設施、加大財稅金融支持等內容。



《措施》立足文化戰略資源優勢，提出做強“文學陝軍”“長安畫派”“西部影視”“陝西戲劇”“陝北民歌”等特色文化品牌；對旅遊景區及線路、文娛演出、文化創意、商旅名街、會展經濟、賽事經濟、出版發行、鄉村旅遊8條文旅產業鏈逐一進行了安排部署，明確了任務書和路線圖。陝西成立由20個部門組成的協調機制，形成黨委領導、政府推動、部門協同、社會參與、群眾共享的大文旅發展格局。到2026年，力爭陝西省文化旅遊綜合收入超過1萬億元、旅遊人數超過9億人次。



（來源：中國文化報）