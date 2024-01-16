福建加強紅色文化遺存保護利用工作

中評社北京1月16日電／據中國文化報報導，近日，《中共福建省委辦公廳 福建省人民政府辦公廳關於加強紅色文化遺存保護利用工作的意見》（簡稱《意見》）發布，旨在強化紅色文化遺存的認定保護、研究闡釋、傳播推廣與傳承利用。



《意見》指出，要堅持全面保護、整體保護，確保紅色文化遺存的歷史真實性、風貌完整性和文化延續性。堅持創造性轉化、創新性發展，促進紅色文化遺存保護利用與經濟社會發展、鄉村振興等相結合，不斷增強紅色文化的生命力和引導力。



《意見》提出，推動古田會議、才溪鄉調查、長征出發地、中央蘇區核心區等紅色資源，與綠色生態、傳統村落歷史古跡等資源融合發展，打造一批紅色文化品牌。推進長征國家文化公園（福建段）建設，做大做強中央紅軍長征出發地、中央紅色交通線、福建中央紅軍村等紅色文化品牌。推進紅色旅遊與鄉村旅遊、生態旅遊、民俗旅遊等融合發展，支持把龍岩、三明、南平、寧德、漳州等打造成紅色旅遊重點區域。探索設計紅色旅遊互動體驗項目，研發紅色文創產品，精心設計“中央紅軍長征出發地”“思想建黨、政治建軍”“中央紅色交通線”“才溪鄉調查”“風展紅旗如畫”等紅色旅遊精品線路。



《意見》明確，要加大對紅色文化遺存項目投入力度，積極引導社會資本參與。把紅色文化遺存保護利用工作納入意識形態工作責任制考核評價，建立紅色文化遺存保護利用情況通報制度，對保護不力、管理不善的單位通報批評、限期整改，並依規依紀依法追究相關人員責任。



（來源：中國文化報）