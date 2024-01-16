渣打︰疫後金融科技人才需求大

David von Eiff表示，投資決策納入ESG因素對確保可持續長期增長至關重要。（大公報） 中評社香港1月16日電／CFA協會聯同渣打銀行、畢馬威中國共同舉辦公益活動“大灣區金融職場練習生”項目正式啟動，日前在中環渣打銀行辦公室舉辦第三場Talent Day“企業交流日”活動。“大灣區金融職場練習生”為賦能粵港澳大灣區未來金融人才建設，促進大灣區金融行業與青年人才交流與溝通。自2023年9月啟動以來，全球近400所高校，近2500名學生報名參與，其中有600餘名來自香港高校的學生。



大公報報導，渣打銀行香港人力資源主管、大灣區人力資源聯席主管黃小玲在活動開幕致辭上表示，疫情後銀行業人才趨勢多變，業界對具有金融科技及ESG專業知識的人才求賢若渴。粵港澳大灣區內的客戶需求也讓銀行業需要吸納更多具有跨境金融知識和文化背景的跨境人才。渣打銀行將粵港澳大灣區作為重要戰略區域，推出多個人才發展項目支持畢業生加入銀行業，讓人才資源成為渣打銀行在區域內的競爭優勢。



畢馬威香港辦事處首席合夥人張穎嫻在同一場合上表示，香港以及深圳分別具有各自優勢，自通關後，促進兩地發展的政策不斷出台，進一步加快雙方合作交流，相信將來會有更多的創新。她又稱，人才是最重要的資源之一。畢馬威希望項目能充分利用企業資源，幫助有需要的高校學子更深入地瞭解職場和未來職業發展需求，從而幫助他們更好地為職業生涯做好準備。



CFA︰ESG有助可持續增長



CFA協會機構事務部主任David von Eiff在活動中指出，把ESG因素納入業務實踐和投資決策對於確保可持續的長期增長至關重要。然而，對於ESG的含義以及基金經理為何使用ESG因素，人們似乎仍缺乏足夠的理解。



另外，CFA協會通過長期調研及和各類院校開展合作發現，大學生對於職業發展和未來就業充滿期待，同時也有著諸多擔憂和焦慮。企業具備為青年學生提供職業發展起步階段支持的豐富資源。