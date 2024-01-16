吳元新：為了藍印花布

中評社北京1月16日電／據中國文化報報導，不久前，中國工藝美術大師、首批國家級非遺代表性傳承人吳元新和他的“元新藍”染坊走進央視三套《我的藝術清單》節目。他的到來，將整個演播室化成藍印花布的大型藝術展廳。40多年來，為了搶救保護這瀕臨消失的藍印花布印染技藝，吳元新不斷研究整理、創新、收藏，串起了藍印花布的完整傳承鏈條。



說到藍印花布，吳元新的話匣子就止不住了。出身藍印花布世家的吳元新，從小就對家鄉的藍印花布情有獨鐘。回憶起少年時期的艱苦歲月，吳元新說：“祖母紡紗，母親織布，父親染色，全家的衣服自染自制，我是聽著紡紗織布的聲音長大的。”他16歲進了染廠，成為一名染坊學徒，開始學習傳統刮漿染色等技藝。除了學習設計外，吳元新還跟著師傅走村串戶，收集各類民間藍印花布。此後，為了找到更多紋樣，吳元新跑遍了南通地區的傳統作坊，收集了大量流散於民間的優秀藍印花布作品，整理出了一批紋樣，為傳統工藝的研究工作奠定了基礎。



“從出生時的繈褓到結婚時的‘鳳戲牡丹’被面，一塊藍印花布蘊含著百姓對美好生活的憧憬。”吳元新說，他在中央工藝美術學院進修期間，參與國徽設計的張仃曾對他說過這樣一句話：“看似土氣的藍印花布，卻是民族文化的寶貴遺產。你一定要好好地傳承下去。”正是張仃、常沙娜等老一輩藝術家的影響，讓吳元新感受到了民間美術的真諦。



在吳元新的女兒吳靈姝看來，藍印花布的基因早已注入每個家庭成員的血液。她說，小時候，自己曾因父親從事“土氣”的藍印花布工作而感到自卑，如今，她體會到父親的良苦用心，想法變了。她說：“一塊藍印花布的形成，是從一株藍草、一株棉花開始的，發酵、浸染、晾曬……每一個步驟都飽含著手藝人的情感寄托。”

