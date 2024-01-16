春運創新服務賦能美好出行

中評社北京1月16日電／自1月10日零時起，鐵路12306手機客戶端推出春運期間學生、務工人員專區預約購票功能，符合條件的旅客可通過12306手機客戶端專區預約購買春運期間往返火車票。這是鐵路售票系統為保障春運重點群體出行而推出的又一項便民舉措。



工欲善其事，必先利其器。一年一度的春運大幕即將拉開，為了迎接2024年春運客流運輸高峰，多項創新服務層出不窮。交通運輸部、公安部、應急管理部、中國氣象局、國家鐵路局、中國民航局、國家郵政局、中國國家鐵路集團有限公司近日聯合印發《2024年綜合運輸春運服務保障和安全生產總體方案》，提到要加強運行監測和組織調度，全面提升綜合運輸春運保障能力，從加強客流研判和運行監測、加強運力保障和運輸組織、加強指揮調度和應急處置、保障交通網絡“大動脈”和“微循環”暢通等四個方面全力保障春運便利和安全。



面對今年的大規模客流，作為主力軍的鐵路售票系統從細節著手優化服務，讓購票更加“便捷化”。12306軟件不僅升級了候補購票功能，每名旅客可提交的待兌現候補訂單數量由2個增至6個，每個訂單最多可添加9名乘車人，還將候補訂單截止兌現時間從最晚開車前2小時調整為開車前20分鐘。這一系列“溫馨＋創新”的舉措，讓廣大旅客既能“走得了”，又能“走得好”。



鐵路特色服務更加“人性化”。如果旅客在車站或列車上遺失物品，還可以通過App溫馨服務模塊中的遺失物品查找功能填寫旅客信息和遺失物品信息，以便找回遺失物品。此外，無障礙功能也做了優化升級，將有效解決特殊人群在網絡購票時遇到的實際困難，幫助他們更好地適應並融入智慧社會。



今年春運，鐵路售票系統還將更加“智能化”。春運售票開始前，12306系統增設了與網絡存儲相關的設備資源，進一步強化候補、排隊系統資源，並將餘票查詢服務提前部署到公有雲平台，提高12306系統面對大流量時的查詢能力。為應對購票高峰，12306還打造了超級大腦，可以在一秒鐘之內計算出運行在全國鐵路網中的上萬列客運列車的餘票信息。



無論是結合各類遊客的需求來細化服務舉措，還是通過大數據、人工智能等前沿技術來搭建更豐富的應用場景，鐵路系統的每一項創新服務，都是為了營造更好的出行環境，讓旅客更加舒心、安全和便捷，為大眾的出行持續賦能。

