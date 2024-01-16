趙少康推估少拿113萬票　侯友宜回應

新北市長侯友宜赴新北市政府警察局主持治安會報。（中評社 楊騰凱攝） 中評社新北1月16日電（記者 楊騰凱）針對前中廣董事長趙少康選後在臉書表示，當副手很難大開大闔，如果自己選一定發揮更多。趙積極表態，是不是想搶當中國國民黨黨主席？國民黨新北市長侯友宜表示，我們期待趙能多為“國家”人民做事，也相信趙在每個職務上都能發揮得淋漓盡致。



此外，趙少康分析國民黨侯康配少了113萬票，顯然是沒投票或跑到柯文哲那裡。侯友宜則回應，我們就接受選民的判斷，並且虛心檢討自己有哪些做不夠、不足的地方。



侯友宜今日赴新北市政府警察局主持治安會報，並於會前受訪。



2024大選結果，民進黨賴清德、蕭美琴558萬票、得票率40.05%勝出，另外兩組落敗候選人，國民黨侯友宜、趙少康則得票數467萬票、得票率33.49%，民眾黨柯文哲、吳欣盈得票數369萬票、得票率26.46%。



趙少康選後在臉書發文表示，副手在選舉中的角色很難扮演，又不能什麼都不做，又不能做得太積極，還不能與主帥的意見不同，如果是趙自己選，大開大闔、揮灑自如，一定會比當副手能夠發揮的多。



趙少康積極表態，是不是想搶當國民黨主席？



侯友宜表示，趙少康在這次選舉過程中，自己非常感謝，因為在最後那一刻，我們還是很堅持藍白合，我們兩位都願意等到最後一刻，尤其趙少康是臨危授命，義無反顧來挺他，這份情他永遠不會忘，我們都信守承諾希望可以藍白合作，最後雖然無法完成，但趙少康的態度我們很清楚，尤其趙對時事的針貶有特別看法，我們都給予尊重，未來我們期待趙少康能夠為“國家”為人民多做事，我們非常感謝。



趙少康適合當黨主席嗎？



侯友宜表示，趙少康在每一個職務上都能夠發揮得淋漓盡致。



另一方面，趙少康也提到，2020國民黨韓國瑜拿了552萬票，親民黨宋楚瑜拿了60萬票，如果這次侯能拿到上次韓、宋加起來的612萬票，扣掉凋零去世的票，也會有580萬票，就有機會當選。結果少了113萬票，顯然是沒投或跑到柯文哲那裡了。



趙少康說這次選舉國民黨得票比預期少113萬票，是台灣民眾黨假民調導致選票分裂嗎？“立法院”還能藍白合作嗎？國民黨是不是應該走自己的路，不要再被牽著走？



侯友宜表示，選舉的過程紛紛擾擾，選舉也有很多方式，我們都希望台灣人民能夠有智慧的判斷，既然結果出來了，我們就接受選民的判斷，並且虛心檢討自己有哪些做不夠、不足的地方。