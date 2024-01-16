中評社北京1月16日電／據新華社報導，當地時間1月15日上午，中瑞雙方在瑞士宣布完成中瑞自貿協定升級聯合可研，一致同意支持盡快啟動正式升級談判，今年年內舉行新一輪中瑞外長級戰略對話、金融工作組會議、能源工作組會議、教育政策對話、安理會事務磋商，以明年兩國建交75周年為契機加強人文交流。



中方將給予瑞士單方面免簽待遇，瑞方也將為中國公民和赴瑞投資的中國企業提供更多簽證便利。



（來源：新華網）