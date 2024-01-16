張亞中促朱下台　侯友宜：我才是該負責主帥

新北市長侯友宜接受媒體採訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社新北1月16日電（記者 楊騰凱）孫文校總校長張亞中今日開記者會呼籲中國國民黨主席朱立倫下台，也指新北市長侯友宜在大選準備不足，政策急就章。對此，侯友宜表示，大家難免有不一樣的看法，任何批評指責或情緒都請不要忘記，他才是該負責任的主帥，希望大家還是要繼續團結。



侯友宜今日赴新北市政府警察局主持治安會報，並於會前受訪。



張亞中開記者會呼籲朱立倫下台，指朱2024徵召過程獨斷，侯友宜政策都急就章，準備不足，怎麼看這樣的說法？



侯友宜表示，選舉的過程難免大家都有一些不一樣的看法，選舉完了以後，他本人才是面對這場選戰要扛起所有責任的人，所以任何的批評指責，或是對黨有一些情緒，都請不要忘記，他才是該負責任的主帥，希望大家選後都能夠繼續團結，我們還有更長遠的路要走。



侯友宜昨天見了美國代表團，包括美國前總統奧巴馬時代副國務卿史坦柏格（James Steinberg），與美國前總統小布什時代最後一位國家安全顧問哈德利（Stephen Hadley），以及美國在台協會理事主席羅森伯格，是不是談到自己會把重心放在市政？



侯友宜表示，非常謝謝羅森伯格特別與美國前副國務卿，以及AIT處長孫曉雅，昨天特別到新北市與他坐下來，關心未來整個台美關係，以及選舉過程當中，很感謝他到美國去的時候，也給他滿滿的協助，甚至在選舉過程中，對方對於台美關係的關心，我們都表示肯定。



侯友宜指出，選舉過後他也說，我們都會團結在一起來與所有的美國好朋友並肩作戰，尤其我們身為在野黨，一定負責監督的力量，讓台海能夠安定，台灣能夠安全，美國也能夠安心，這是我們該走的路。

