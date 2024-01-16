2024教育工作怎麼幹？

中評社北京1月16日電／據新華社報導，破題、解題，實幹、奮進。在1月11日至12日召開的2024年全國教育工作會議上，教育部黨組書記、部長懷進鵬的話語擲地有聲：“錨定2035年建成教育強國目標，必須跳出教育看教育，聚焦推進中國式現代化這個最大的政治，深刻認識教育強國的主攻方向和戰略布局，增強歷史主動精神和戰略思維，書寫好以教育強國建設支撐引領中國式現代化的新篇章。”



聚焦此次會議主題和精神，與會代表紛紛為在新的歷史起點上推動教育高質量發展建言獻策。面向2035年建成教育強國的目標，大家精神振奮、幹勁十足。



手握任務書、路線圖、時間表，在歷史的關鍵節點，如何擘畫未來一年的教育工作？一起來聽聽各地教育部門負責人怎麼說——



河南省委教育工委副書記、省教育廳廳長毛傑——



未來在職業教育方面，河南將繼續實施職業教育高地建設工程。構建現代職業教育體系。加大職業教育供給側結構性改革，深化職普融通、產教融合、科教融匯。聚焦河南省主導優勢產業以及重點培育的28個千億級產業鏈，打造一批行業產教融合共同體。



廣東省委教育工委書記、省教育廳廳長朱孔軍——



高等教育乃至整個教育領域的事情都需要長周期的穩定的支持，而不是“打一槍換一個地方”。接下來在高等教育方面廣東會重點做好有組織的科研，特別是在基礎研究領域，以及更加注重急需緊缺學科的人才培養工作。

