2024寒假兒童關愛服務活動啟動

中評社北京1月16日電／據新華社報導，記者16日瞭解到，全國婦聯、中央網信辦、最高人民法院等16部門印發通知，圍繞思想引領潤童心、家教指導育童心、安全教育護童心、愛心媽媽暖童心四個方面，聯合部署開展“把愛帶回家——真情暖童心 相伴護成長”2024寒假兒童關愛服務活動。



通知指出，各地各相關部門聚焦“童心向黨”，用好當地紅色資源和身邊鮮活教材，精心組織開展讀經典書籍、訪紅色地標、講家風故事、看家鄉新貌、觀主題展覽等豐富多彩的活動；聚焦“童賀新春”，深入開展“歡樂中國年”系列活動，組織家長和兒童在寫春聯、做燈籠、剪窗花、猜燈謎、鬧元宵等富有“年味兒”的民俗活動中，品味中華文化的深厚底蘊。



通知要求，要針對家長普遍關注的孩子時間管理、興趣培養、課外閱讀、網絡使用、兒童呼吸道疾病預防等內容，集中推出一批家教指導課程，組織開展親子閱讀、益智科普、運動健身、勞動實踐類親子活動，豐富兒童假期生活。



通知強調，各地各相關部門要將兒童安全作為關愛服務活動的重要內容，針對寒假易發多發的煙花爆竹、溜冰滑雪、凍傷摔傷、交通事故等意外風險，通過多種方式普及應急避險和安全自護知識。要特別關注農村留守兒童、困境兒童等，動員志願服務力量，與留守困境兒童結對子，提供親情陪伴、心理疏導、安全照護、學業輔導、節日慰問等暖心幫扶，讓孩子們切身感受到黨和政府的關心關懷。



（來源：新華網）