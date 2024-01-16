臘八夜可欣賞木星伴弦月

中評社北京1月16日電／據新華社報導，1月18日，臘八節，一場賞心悅目的木星伴月將在這天上演，屆時只要天氣晴好，我國公眾當晚憑借肉眼就能欣賞到這幕“星月對話”。



作為肉眼最容易觀測到的天體之一，木星是太陽系中體積最大、質量最重的行星，而巨大質量產生了強大的引力，使得木星可以捕獲很多經過它軌道附近的小行星、彗星，或是改變它們的運行軌跡，因此木星被稱為太陽系中的“大掃帚”，也在一定程度上成為幫助地球掃清侵襲天體的“保護者”。



天文預報顯示，1月19日5時木星合月。木星合月指的是木星和月球剛好運行到同一赤經時，兩者角距離達到最近。



中國天文學會會員、天文科普專家修立鵬介紹，木星合月的天象每月都會發生一次，有時甚至是兩次，但受天氣、月相、太陽位置、發生時間等因素影響，並不是每次都可以觀測到。就拿本次木星合月來說，相合時，木星和月球早已沒入地平線以下，看不到。



“本月木星在白羊座順行，日落後位於南方天空（略偏於東南），午夜後落下，前半夜觀測條件不錯。因此本次相合時雖然不可見，但18日傍晚到深夜這段時間，木星和月球這兩個明亮的天體看起來依然很近，形成木星伴月的天象，是夜空中不容忽視的存在。當天恰逢農曆臘月初八，月相為上弦月。日落後，這輪上弦月位於東南方向，在它左下方不遠處有一顆星星頗為明亮，這就是亮度達－2.5等的木星。”修立鵬說。



對於我國公眾來說，本次木星伴月除了用肉眼欣賞外，喜歡星空攝影的朋友還可以將二者“同框”拍下，定格這幕“星月童話”。

