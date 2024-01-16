賴任內可能開戰？羅森伯格曝昨見面談這

羅森伯格回應有關於昨天與賴清德會面的談話部分內容。（中評社） 中評社台北1月16日電（記者 黃筱筠）美國在台灣大選後，立即派遣高階代表團訪問台灣。美國在台協會（AIT）主席羅森伯格今天公開會見媒體說明此行訪問。針對美國媒體詢問，民進黨當選人賴清德任期內，剛好是外界評估兩岸發生戰爭的2027年時期，羅森伯格指出，昨天訪問團與賴見面，特別強調主要關鍵政策上的延續性、一致性的重要性，包括維持兩岸現狀、“國防”議題、美台經濟關係、人民與人民關係等。



美國拜登政府在台灣待大選後派遣由民主黨籍前美國國務院副國務卿史坦柏格（James Steinberg）以及共和黨籍“國家安全”顧問哈德利（Stephen J. Hadley）率領跨黨派代表團訪台。



羅森伯格今天表示，兩位資深官員今早已經搭機離開台灣，而她接下來將繼續與高層領袖與學者繼續交換意見。



《CNN》詢問，台灣下任執政團隊歷經2027年時期，這個間點是許多人，包括美國政府認為中國取得入侵台灣能力的時間點，昨天訪團會面是否提及增強台灣防衛能力迫切性，或是台灣要轉向以不對稱作戰戰略等作法，至於賴清德是否有向美方提出軍備受到延遲的議題？



羅森伯格強調，昨天訪團與賴清德見面，特別強調是主要關鍵政策上“延續性”、“一致性”的重要性，包括維持兩岸現狀、“國防”議題、美台經濟關係、人民與人民關係。



她指出，“國防”議題期待在更多會議上有更多討論，美國重申我們要協助台灣，維持足以自我防衛的防衛能力，美國充分運用“國會”授權的工具落實這項承諾，台灣近期進行的“國防”改革是很重要的一步，強化台灣防衛能力，非常重要的是，這樣努力在未來能持續延續。



美國訪問團抵台第二天，諾魯宣布與台灣斷交，媒體也關注相關議題，羅森柏格說，台灣是一個值得信賴理念相近的民主夥伴，支持所有國家與台灣往來，支持台灣的民主與法治，雖然諾魯做出的決定是他們自己做出的決定，但仍令人感到失望。美國會持續深化拓展與台灣交往，支持台灣有意義參與國際社會，增強共同利益與價值，也會加深與台灣的經貿關係，上述一切符合美國的一中政策。

