羅森伯格：AIT繼續與朝野合作確保和平穩定

美國在台協會（AIT）主席羅森伯格。（中評社） 中評社台北1月16日電（記者 黃筱筠）美國在台協會（AIT）主席羅森伯格今天舉行訪台說明會。針對《紐約時報》詢問在野黨選舉期間表達對美國不能太信任、靠近，以及對未來“立法院”僵局的看法等，羅森伯格說，她認為與台灣政黨維持堅實且強健的關係非常深刻，是符合美國利益。台灣是一個蓬勃活躍的民主社會並享有言論自由，民主社會這種開放的互相辯論非常自然。



她指出，不論在競選過程中互相辯論，或是在“立法院”會期進行的辯論，我們從“立法院”的選舉結果，也看到更加認為在與台灣所有政黨都維持密切關係，對我們與美國非常重要。不會過度猜測在“立法院”政黨的組成影響他們到討論，但是對於AIT來說，與所有政黨繼續合作非常重要，推動美台夥伴關係，也能夠一起努力確保美國安全、台灣安全與台海和平穩定。



美國拜登政府在台灣大選後派遣由民主黨籍前美國國務院副國務卿史坦柏格（James Steinberg）以及共和黨籍國家安全顧問哈德利（Stephen J. Hadley）率領跨黨派代表團訪台。



羅森伯格今天表示，兩位資深官員今早已經搭機離開台灣，而她接下來將繼續與高層領袖與學者繼續交換意見。



《紐約時報》詢問，昨天與所有政黨互動中都提到重申支持美台關係承諾，但競選期間看到國民黨、民眾黨支持者，表達不可以相信美國跟美國關係太靠近，對台灣民眾的感覺有何看法？對於美國對台灣政策有何感覺，未來如何加強與各政黨的關係。未來“立院”三個政黨僵局，是否有讓美國感到關切的議題。



羅森伯格說，她認為與台灣政黨維持堅實且強健的關係非常深刻，是符合美國利益，我們知道台灣是一個蓬勃活躍的民主社會並享有言論自由，民主社會這種開放的互相辯論非常自然。