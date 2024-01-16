精準司法服務助力經濟發展

中評社北京1月16日電／據人民日報報導，“從立案到終結破產程序，只用了88天，金昌中院是怎麼做到的？”“縮短知識產權保護案件的審理時限，有什麼經驗嗎？”……一大早，在甘肅省高級人民法院裡，一塊兩人高的大屏前，十幾位法官聊得火熱。



這個大屏是甘肅法院營商環境信息平台，能即時調度省、市、縣三級法院的相關指標，顯示不同地域、不同類別的涉企案件辦理情況。“平台顯示幹警聯繫企業的動態，起著督促指導作用，全省幹警都能看到，大家幹勁兒更足了。”甘肅省高級人民法院研究室副主任袁紅說。



2023年年初，甘肅法院系統開展“萬名幹警聯萬企”行動。一年來，萬餘名幹警主動聯繫1.2萬多家經營主體，提供司法服務3萬餘次，為企業解決疑難愁盼超過7000件。



公正辦案，助力優化營商環境



4年前，張掖市一家電梯公司和本市臨澤縣房管局簽訂合同，設備裝完，即將結款時，當地開展了機構改革。縣房管局轉設為縣住房保障服務中心，成為沒有人、財、物權限的事業單位法人，無法支付貨款。



負責聯繫企業的幹警、張掖市甘州區人民法院長安法庭副庭長宋心宇10多次往返於縣政府和施工方，確認案件細節。最終，案件依法審理，明確了各方還款責任。2023年10月份，最後一筆欠款到賬，該電梯公司依法得到補償。



甘肅省高院先後制定《甘肅法院優化法治化營商環境20條措施》《甘肅省法院關於服務保障民營經濟發展壯大的具體舉措》等，特別強調“依法平等保護各類經營主體”。

