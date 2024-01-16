一站式辦理“水電氣網”業務

中評社北京1月16日電／據人民日報報導，前不久，湖北省隨州市市民肖翔開車來到城區剛投入運營的“水電氣暖網”共享營業廳，只填了一張綜合申請表，就把家裡的水、電、氣等報裝、繳費業務一次性完成。“過去，這些業務需要到水務集團、供電公司、燃氣公司、廣電網絡公司等不同單位的營業廳辦理，現在填好申請表後，各單位工作人員會主動聯繫，一天時間就能完成水電氣等安裝，方便多了。”肖翔說。



水電氣暖網等市政公用服務的審批和辦事效率，關係著群眾的幸福感和滿意度。湖北省住房和城鄉建設廳、省能源局在襄陽、咸寧、隨州等地開展“水電氣網”共享營業廳創建試點工作，整合供水、供電、供氣、供暖、供網、廣播電視等多家專營單位的服務內容，一站式解決企業、群眾的多項業務辦理需求。



為了實現服務整合的目標，湖北打破業務辦理的專營單位壁壘，將原來分散的各專營單位服務窗口整合成一個綜合窗口；各專營單位共同授權窗口人員辦理各項業務，加強窗口人員授權和業務培訓，實現一人能辦各公司的報裝、過戶、保修、報停、繳費、查詢等各項業務。同時，湖北部分地區還開發建設了“水電氣網”等聯動報裝系統，與各專營單位自建系統進行對接並上線。



目前，湖北各地已建成“水電氣網”共享營業廳200餘個、線上營業廳100餘個，初步構建起“15分鐘辦事圈”。



（來源：人民日報）