2/1選“立院”龍頭　民眾黨轟綠别再傲慢

民眾黨發言人楊寶楨。（中評社 資料照） 中評社台北1月16日電（記者 鄭羿菲）“立法院”將在2月1日開議、票選“立法院副院長”，掌握8席關鍵少數“立委”的台灣民眾黨昨天要求藍綠交代“國會”改革藍圖，但藍綠都未正面回應。民眾黨發言人楊寶楨16日回應，會再開會討論做出最好選擇。但楊也針對綠營呼籲，不要再有傲慢的態度。



13日出爐的“立委”選舉結果，總席次113席之中，中國國民黨52席、民進黨51席、台灣民眾黨8席、無黨籍2席（親藍）。目前盛傳國民黨不分區準“立委”韓國瑜，將挑戰挑戰民進黨現任“立法院長”游錫堃，民眾黨8位不分區“立委”的支持傾向成藍綠勝敗關鍵。按照《“立法委員”互選院長副院長辦法》規定，只要民眾黨不是投民進黨，就有“禮讓”國民黨的意味。



民眾黨“立法院”黨團15日召開記者會，準“立委”黃國昌要求藍綠兩黨要參選“立法院長”的人，要承諾支持4項主張，包括，在第一會期修法建立“國會”聽證調查”、“人事同意權審查”、“立委”利益迴避規範”，定期公布“相關經費之使用”，貫徹公開透明原則。



對此，民進黨團發布新聞稿表示，“立法院”正、副院長是否適任，應以其是否適任“國會議長”為考量，而非先以各種訴求為前提；中國國民黨則表示國民黨以民意為依歸，持續強化“國會”的監督、“立法院”的改革，國民黨會走自己的道路、正確的道路，不辜負民意的期許。



藍綠兩黨都未正面回應，反倒是前中廣董事長趙少康領軍的“戰鬥藍”發聲明，提出補充建議並基本同意，也有四項主張，希望民眾黨也能同意，並在“立法院”合力推動。



楊寶楨16日錄製影片回應，民眾黨昨天提出的訴求，是希望各黨之間有更多交流，也能取得共識。對於近期藍綠回覆的意見，也會持續開會討論，最後做出最好的選擇。



楊寶楨指出，我們必須呼籲要再繼續執政4年民進黨，請不要再有這種傲慢的態度，2016年民進黨就曾承諾要進行“國會”改革，不能如今只是為了“立法院長”的位子，這些承諾都不顧，必須重視“國會”改革的議題。