呼吸道疾病傳播可能加速　應加強管控

中評社北京1月16日電／據人民日報報導，國家衛生健康委14日召開新聞發布會，介紹冬季呼吸道疾病防治和健康提示有關情況。國家衛生健康委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒表示，隨著寒假和春節假期的臨近，人群大規模流動和聚集可能加速呼吸道疾病傳播。要做好監測預警，加強重點場所管理和重點環節防控。及時向老年人、孕產婦、兒童、慢性基礎性疾病患者等重點人群提供健康咨詢和轉診指導等服務，並為他們接種疫苗提供便利條件。



近期，乙流感染人數整體呈上升趨勢。中國疾控中心病毒病所國家流感中心主任王大燕介紹，“同一個流感流行季，通常會出現流感病毒的不同型別和亞型的共同流行，只是占比不同。得了甲型流感後產生的免疫反應，對乙型流感不能提供有效的免疫保護，也就是說，即使本次流行季得過甲型流感，也還有可能再次感染乙型流感。”目前，流感疫苗中包含甲型H1N1亞型、H3N2亞型和乙型流感的組分，建議高風險人群每年盡早接種流感疫苗。



王大燕介紹，近期多渠道監測系統數據顯示，元旦假期後，全國新冠疫情仍處於較低水平，其中哨點醫院新冠病毒檢測陽性率保持在1%以下，JN.1變異株占比呈現上升趨勢。專家研判認為，冬春時節我國將繼續呈現多種呼吸道病原交替或者共同流行態勢，短期內仍將以流感病毒為主。受JN.1變異株持續輸入、國內流感活動逐漸降低和人群免疫水平下降等多因素影響，新冠病毒感染疫情可能在本月出現回升，JN.1變異株大概率將發展成為我國優勢流行株。



（來源：人民日報）