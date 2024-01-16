不挺藍白合　謝國樑：迎合民眾黨淪政治分贓

國民黨基隆市長謝國樑受訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆1月16日電（記者 張穎齊）2024大選落幕，“立法院”藍綠白三黨未過半，關於正副院長選舉，關鍵少數的台灣民眾黨拋出考題叫板。過去曾力推藍白合的中國國民黨基隆市長謝國樑16日卻說重話，指出現階段若要叫國民黨為了民眾黨8張選票就迎合，那不就形同另種政治分贓的感受？另外也希望民進黨能夠謙卑，用友善態度面對在野黨。



謝國樑今日上午在基隆市政府舉行“新東岸商場宣佈記者會”，邀請到微風集團僑漢股份有限公司總經理高銘頂、微風集團微風事業股份有限公司總經理楊盛傑、國民黨基隆市“立委”當選人林沛祥出席。基隆市政府發言人余治明擔任主持。



謝國樑的副手為民眾黨籍邱佩琳，藍白合破局前，一直是力主藍白合的推手之一。對於民眾黨不分區“立委”當選人黃珊珊為首，拋出“國會”改革考題。謝國樑會後受訪表示，民眾黨有立場要凸顯自己的改革理念，但現階段要叫國民黨為了8張票去迎合？這不就形同有另一種政治分贓的感受嗎？國民黨本就會主動推“國會”改革，戰鬥藍領導人趙少康也有主張，國民黨不是為了這8張票才要改革，他認為不是很適合，國民黨會扮演好自己的角色，當然也尊重民眾黨的最後選擇。



媒體問，如何看2024年輕票都在民眾黨柯文哲身上？謝國樑透露，民眾黨選前在基隆造勢，當天有發生小六生失蹤事件，結果竟是跑去柯文哲的造勢，後來回家找到，其實國民黨對此要學習一下怎麼樣的黨務改革可爭取年輕人支持。



記者問，如何看民進黨賴清德甫當選，諾魯就與台灣斷交？謝國樑說，台灣此刻要團結，他不會對此苛責民進黨，但反倒要鄭重呼籲民進黨或其側翼，收回想罷免國民黨新北市長侯友宜的想法，這是很惡劣，且不符合賴當選時所說“台灣要走向溝通理解”，這絕對不具正當性，也不會成功。民進黨是這麼低的票數獲得執政權，希望能夠謙卑、和解，用友善態度對在野黨，賴5月20日才上任，就要用鬥爭，那極度不適合。