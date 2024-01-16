張亞中：大陸不會手軟　諾魯斷交或只是開端

孫文學校總校長張亞中。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月16日電（記者 張嘉文）2024大選由民進黨賴清德獲勝，諾魯政府15日隨即宣布與台灣斷交。對此，孫文學校總校長張亞中今天表示，只要兩岸敵對狀態仍存在，在外交上是不可能妥協的，賴清德當選，北京在台灣國際空間上是不會有任何手軟，所以諾魯斷交或許只是另外一個事件的開端而已。



張亞中認為，最終的解決的方法，必須從改善兩岸關係著手，也就是在九二共識基礎下，兩岸可不可以開始進行對話、協商，共同來處理、面對難題，這是一個沒法逃避的問題。民進黨政府如果只想靠華府，華府是靠不住的，靠這些小國家維繫邦交，它們自己也有自己國家的利益所在，真的衹有兩岸溝通才能夠避戰，衹有兩岸對話才能夠解決國際參與所碰到的一些障礙。



在諾魯宣布斷交後，截至目前，“中華民國”僅剩12個“邦交”國，蔡英文8年任內共斷10國。



張亞中今天召開記者會，再度呼籲國民黨主朱立倫針對大選落敗一事下台負責。



針對諾魯與台斷交，張亞中表示，雖然過去兩岸有事務性交流，但政治上還是一個敵對狀態，只要兩岸仍是敵對狀態，在外交上不可能妥協。



張亞中說，在馬英九時期只是外交休兵而已，因為當時有九二共識為基礎，所以外交休兵，而且當時中美關係好，所以九二共識可以有效運作，但軍事上還是相互對峙，只是沒有現在劍拔弩張的氛圍，所以他認為，只要兩岸敵對狀態沒有解決，北京在國際上對台灣的打壓是不會放手。



張亞中強調，馬英九時期，大陸考慮到兩岸關係的和諧，也許比較謹慎一點，但在賴清德當選後，大陸對台灣的國際空間不會有任何手軟，所以諾魯斷交或許只是另外一個事件的開端而已。