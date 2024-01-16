荷方祝賀台灣地區選舉　中國駐荷發言人回應

中評社北京1月16日電／據央視新聞報導，日前，中國駐荷蘭使館發言人就荷方祝賀台灣地區選舉事發表評論。1月15日，荷蘭外交部轉發歐盟對外行動署涉台聲明，表達所謂“祝賀”，對此中國駐荷蘭使館發言人表示，台灣問題是中國的內政，台灣地區選舉是中國的地方事務，不容任何外部干涉。



一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，也是中荷建立和發展外交關係的政治基礎。中方敦促荷方充分認清台灣問題的高度敏感性，恪守一個中國原則，不干涉中國內政，維護中荷關係發展大局。



（來源：央視網）