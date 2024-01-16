湖南省委書記沈曉明會見布拉德·戴維一行

中評社北京1月16日電／據湖南日報報導，14日下午，省委書記沈曉明在長沙會見了安賽樂米塔爾集團執行副總裁布拉德·戴維一行。



沈曉明代表省委、省政府對布拉德·戴維一行表示歡迎，簡要介紹了湖南經濟社會發展情況，並重點介紹了長沙全球研發中心城市建設情況。他說，長沙科教資源豐富，高等教育學科覆蓋範圍廣，醫療條件較好，房價較低，十分宜居宜業，對青年人才具有較強吸引力。自去年下半年啟動全球研發中心城市建設以來，長沙已經成功吸引了一大批國內外研發機構落戶運營。安賽樂米塔爾集團與湖南長期密切合作，希望能夠積極參與長沙全球研發中心城市建設，推動雙方合作開拓新的領域、取得更大成果。湖南將持續優化營商環境，為外資企業在湘發展提供一流服務保障。



布拉德·戴維感謝湖南長期以來對安賽樂米塔爾集團的支持。他說，近年來湖南推動高質量發展取得顯著成效，安賽樂米塔爾集團非常重視與湖南的友誼和合作，並致力於把華菱安賽樂米塔爾汽車板公司打造成為中外合資企業的典範。希望能持續增強雙方的戰略合作夥伴關係，在更高層次、更寬領域深化合作，更好實現互利共贏。



省領導秦國文，安賽樂米塔爾集團副總裁桑傑·沙瑪參加會見。



（來源：湖南日報）