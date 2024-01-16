王毅同突尼斯外長阿馬爾會談

中評社北京1月16日電／據新華社報導，當地時間1月15日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在突尼斯市同突尼斯外長阿馬爾舉行會談。



王毅說，今年是中突建交60周年，具有承前啟後的重要意義。我們願同突方以此為契機，總結成功經驗，弘揚傳統友誼，譜寫中突友好合作新篇章。雙方要繼續在涉及彼此核心利益和重大關切問題上堅定相互支持，為雙邊關係提供堅實基礎，注入強勁動力。



王毅表示，習近平新時代中國特色社會主義思想為我們以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業提供了根本遵循。新時代中國的發展也為世界上既希望加快發展又堅持自身獨立性的國家提供了有益借鑒。我們將以中國式現代化推進世界現代化，願同突方分享治國理政經驗，支持突尼斯增強自主發展能力，實現共同發展和繁榮。



阿馬爾表示，突中兩國有著廣泛共同利益和相同價值理念，雙邊關係政治基礎牢固，發展勢頭良好，合作成果令人振奮。突方珍視突中友好，衷心感謝並永遠銘記中國的支持和幫助。我願重申，突方始終堅定奉行一個中國原則，願同中方攜手推動雙邊關係不斷取得新的更大發展。



雙方一致認為中突關係前景廣闊，將加強高層交往，提升雙邊關係戰略內涵，拓展全方位合作。



雙方將加強團結協作，共同捍衛發展中國家正當權益，維護不干涉內政原則，促進國際公平正義。



雙方還就巴以衝突交換了意見，一致表示將繼續共同支持巴勒斯坦人民恢復民族合法權利的正義事業。



（來源：新華網）