佛光山贈送星雲大師新年墨寶

佛光山惠中寺住持覺居法師將星雲大師的墨寶春聯“雲水自在，祥和歡喜”，贈予國民黨台中市長盧秀燕。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月16日電（記者 方敬為）佛光山惠中寺今天在台中市政府舉辦“慶祝法寶節結緣臘八粥”活動，送出上千份臘八粥，並公布今年度星雲大師的墨寶春聯“雲水自在，祥和歡喜”，贈予國民黨台中市長盧秀燕，由於星雲大師去年圓寂，盧秀燕疑惑，今年的墨寶仍出自大師之手？惠中寺住持覺居法師解釋，大師生前已有預感，所以累積大量墨寶，繼續向各界祝賀，絕對是星雲大師親筆。



農曆12月8日是佛陀成道日，又稱“法寶節”，每年佛光山台中惠中寺都會準備臘八粥與民眾結緣，16日上午循慣例到台中市政府舉辦贈粥儀式，首波準備上千份美味臘八粥和春聯、小紅包，致贈市長盧秀燕、市府員工和洽公民眾，盧秀燕率多位局處長共襄盛舉，並回贈台中市政府龍年的家戶春聯“福運昌龍”，感謝佛光山長年協助社會公益。



佛光山每年都會準備由星雲大師親自書寫的春聯對外發贈，且每年的內容都不同，今年的春聯寫上“雲水自在，祥和歡喜”，上頭並有星雲落款。盧秀燕接到春聯表示，很感念星雲大師，去年大師圓寂，各界都表不捨，今年還能有星雲大師墨寶，非常珍貴，並疑惑仍出自大師之手？



惠中寺住持覺居法師解釋，大師生前已有預感，所以累積大量墨寶，繼續向各界祝賀，佛光山還有許多大師生前的手筆，每年都會挑選適合的佳句，向各界分享祝福，她強調，絕對是星雲大師親筆書寫的字跡。