中評深度：周陽山談美制約賴的原因

中國文化大學“國家發展與中國大陸研究所”退休教授周陽山。（中評社 資料照） 中評社台北1月17日電（記者 楊騰凱）針對美國派特使團訪台，中國文化大學“國家發展與中國大陸研究所”退休教授周陽山向中評社表示，民進黨以為兩岸若開戰，美國會無條件支持台灣，但這完全是妄想，美沒能力開第三個戰場，所以美國訪團鼓勵兩岸對話，美方做的就是戰略控管，避免民進黨賴清德的盲動與躁進。



周陽山分析，美方一定會清楚表達，如果起因是賴清德，美方不一定會來救，這一點美方對賴應該有清楚傳達。至於賴能否聽懂，就看他未來的“國安”團隊如何讓他理解這個問題。



周陽山為美國哥倫比亞大學政治學博士，曾任大陸委員會諮詢委員、“立法委員”、“監察委員”、中國文化大學“國家發展與中國大陸研究所”教授。學術專長包括政黨體制與民主選舉、東歐與俄羅斯政治、當代中國大陸政治體制、近代中國思想史等。



美國高層訪問團14日抵台，成員包括美國前國家安全顧問哈德利（Stephen J. Hadley）、前副國務卿史坦伯格（James B. Steinberg）、AIT主席羅森伯格（Laura Rosenberger）。訪團見面對象包括蔡英文、賴清德、蕭美琴、新北市長侯友宜、中國國民黨主席朱立倫等。

